قوى الأمن: رسائل إلكترونية ونصية مشبوهة ترد إلى المواطنين.. للإبلاغ فورا

حذّرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبنانية في بيان لها الأربعاء من رسائل إلكترونية ونصية مشبوهة ترد إلى المواطنين.

وقال البيان “لوحظ في الآونة الأخيرة ورود رسائل إلكترونية ونصية إلى أفراد وجهات محلية، يدّعي مرسلوها أنهم من جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، وتتضمن محاولات تهديد أو ابتزاز قد تهدف إلى جمع معلومات أو إثارة البلبلة بين المواطنين”.

وتابع البيان “لذلك، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عدم الرد أو التفاعل مع هذه الرسائل تحت أي ظرف، مع الإبلاغ عنها فورًا إلى القطعات الأمنية المعنية، لما لذلك من أثر في الحد من فرص استغلال المواطنين أو المؤسسات وتعزيز الأمن السيبراني الوطني”.

وأضاف البيان “كما تؤكد المديرية أن الإبلاغ الفوري عن هذه الرسائل المشبوهة يساهم في درء المخاطر وحماية المواطنين والمؤسسات وتعزيز السلامة الرقمية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام