كتائب القسام تعلن تضامنها مع إيران وتؤكد ثقتها بقدرة قواتها المسلحة على صدّ أي عدوان

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام تضامنها وأبناء شعبنا مع إيران قيادةً وحكومةً وشعبًا، معتبرةً أن «أيّ عدوانٍ على الجمهورية الإسلامية وشعبها الشقيق هو عدوانٌ على أمتنا الإسلامية، وتعدٍّ إجراميٌّ على سيادة دولةٍ إسلاميةٍ مقاومة، وبلطجةٌ مرفوضةٌ تهدف إلى التدخل في شؤونها الداخلية ومحاولة فرض وقائع على الأرض بالقوة الغاشمة».

وعبّر الناطق العسكري باسم القسام، أبو عبيدة، عن ثقته «بعزم وصلابة القوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري، الذين لقّنوا العدو الصهيوني دروسًا خلال معركة “الوعد الصادق 3” في يونيو 2025، وهم قادرون بعون الله على صدّ العدوان، وممارسة حقهم الطبيعي والمشروع في الدفاع عن النفس وتسديد الضربات القاسية للمعتدين».

كما أكد أبو عبيدة أن «التهديدات التي تتعرض لها الجمهورية الإسلامية اليوم، وما سبقها من اعتداءات وحصار، هي محاولة يائسة للانتقام من شعبها العظيم وقيادتها المقاومة، بسبب وقوفها إلى جانب شعبنا الفلسطيني ودعمها المباشر والمعلن لمقاومته الباسلة، التي تمكّنت بفضل الله ثم بدعم أحرار الأمة من الصمود الأسطوري في معركة “طوفان الأقصى” وكسر هيبة العدو الصهيوني وإفشال كل أهدافه المعلنة».

المصدر: موقع القسام