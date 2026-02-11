وزير الإعلام الفنزويلي ينفي تقارير عن تصدير شحنة نفط إلى الكيان الإسرائيلي

نفى وزير الإعلام الفنزويلي ميغيل بيريز بيريلا، في تدوينة نشرها عبر منصة «إكس»، صحة الأنباء التي تحدثت عن تصدير بلاده شحنة نفط إلى الكيان الإسرائيلي.

وجاء تصريح بيريلا ردًا على ما أوردته وكالة «بلومبرغ» الأميركية نقلًا عن مصادر مطلعة، زعمت فيه أن «فنزويلا ترسل شحنة من النفط الخام إلى إسرائيل هي الأولى من نوعها منذ سنوات»، وذلك بعد اختطاف رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو من قبل القوات الأميركية.

ووفقًا لما نقلته الوكالة عن أشخاص مطلعين على الصفقة، فإن الشحنة يجري نقلها إلى مجموعة «بازان».

وكانت القوات الأميركية قد اختطفت مادورو في بداية العام الجاري، فيما أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنها ستتولى مبيعات النفط الفنزويلي.

وأفادت «بلومبرغ» بأن «إسرائيل لا تكشف عادة عن مصادر نفطها الخام، وقد تختفي بعض الناقلات من أنظمة التتبع الرقمي عند اقترابها من موانئها». وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تكون هذه الشحنة الأولى من نوعها منذ منتصف عام 2020، حين استوردت إسرائيل نحو 470 ألف برميل، وفق بيانات شركة Kpler.

وبحسب الوكالة، رفضت شركة «بازان» (Oil Refineries Ltd) التعليق، كما امتنعت وزارة الطاقة الإسرائيلية عن الإدلاء بأي تعليق بشأن مصادر النفط.

المصدر: موقع المنار