لافروف: لا تفاؤل مفرطاً حيال واشنطن

حذّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من الإفراط في التفاؤل إزاء التحركات الأميركية الأخيرة تجاه تسوية النزاع في أوكرانيا، مشيراً إلى أن الطريق لا يزال طويلاً للوصول إلى حل.

وقال، في مقابلة مع قناة «NTV» الروسية، اليوم، إنه «لا ينبغي التحمّس كثيراً لضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترامب المفترضة على الأوروبيين وفولوديمير زيلينسكي»، معتبراً أن دعوة هؤلاء إلى الالتزام بمسار التفاوض «أمر جيد»، لكنه «لم يصل إلى تلك النقطة بعد».

وفي ما يتصل بتوجهات بعض الدول الأوروبية، أوضح لافروف أن الولايات المتحدة «سترد بالرفض على أي مقترحات لنشر قوات أجنبية في أوكرانيا، في حال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار».

ولفت إلى أن كلاً من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» مارك روته، «يتحدثون علناً عن إرسال قوات استطلاعية تمهيداً لنشر قوات تدخل»، انطلاقاً من «افتراض وجود ضمانة تلقائية من واشنطن لدعمهم عسكرياً»، مشيراً إلى أن موسكو استفسرت من الجانب الأميركي عن مدى صحة هذه الطروحات الأوروبية، وقال: «ليس لدي أدنى شك في أن الرد الذي سيتلقاه الأوروبيون وزيلينسكي لن يكون إيجابياً».

وفي الشق الاقتصادي، انتقد الوزير الروسي استخدام الدولار كأداة للعقوبات، مشيراً إلى أنّ استغلال العملة الأميركية «يستمر على نطاق غير مسبوق».

وأكد أنّ «الأميركيين لا يشعرون بالحرج من ذلك»، مضيفاً أنّ بلاده، وضمن توجّه أوسع، تتّجه إلى تقليص اعتمادها على الدولار في احتياطاتها.

