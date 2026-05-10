لافروف: فشل واشنطن في فرض تنفيذ اتفاق ألاسكا ليس مشكلة روسيا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن عدم قدرة الولايات المتحدة على فرض تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال قمة ألاسكا “ليس مشكلة روسيا”، مشيراً إلى أن موسكو وافقت على المقترح الأمريكي خلال القمة التي عُقدت في أنكوريج.

وقال لافروف في تصريح لبرنامج “فستي” مع الصحافي بافل زاروبين: “إذا اعتقد أصدقاؤنا الأمريكيون أنه ليس لديهم القدرة على فرض تنفيذ هذا الاتفاق، فهذه ليست مشكلتنا”.

وأوضح الوزير أن روسيا ما تزال مستعدة للمضي في مسار البحث عن حل تفاوضي للأزمة، استناداً إلى التفاهمات التي توصل إليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال قمة ألاسكا، بما يشمل معالجة ما وصفته موسكو بالأسباب الجذرية للنزاع والمتعلقة بتهديد الأمن القومي الروسي.

وأشار لافروف إلى أن الجولة الأخيرة من المفاوضات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة، التي عُقدت في جنيف يومي 17 و18 شباط / فبراير الماضي، لم تفضِ إلى نتائج حاسمة.

