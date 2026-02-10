هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية: سنواجه التهديدات بقوة ونردّ رداً شاملاً وحازماً على أي اعتداء

أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أن الجمهورية الإسلامية تقف بقوة وصلابة في مواجهة أي نوع من التهديدات، مشددة على جاهزيتها للرد الشامل والحازم على أي اعتداء يستهدف سيادة البلاد ومصالحها الوطنية.

وفي بيان صادر اليوم الثلاثاء لمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية، شددت القوات المسلحة على أنها ستواجه بقوة كل أشكال التهديد، لافتة إلى أن ازدياد الضغوط على إيران لم يؤدِّ إلا إلى تعزيز صمود الشعب الإيراني وقدرته على المقاومة والتصدي.

وأضاف البيان أن إيران ماضية في الدفاع عن أهدافها الوطنية العليا، مؤكداً أن أي مغامرة عسكرية ضدها ستُواجَه بردّ حاسم يفرض معادلات ردع واضحة.

وفي السياق نفسه، كان رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء عبد الرحيم موسوي قد حذّر، السبت الماضي، من أن أي إجراء عسكري ضد إيران سيحمّل الأعداء تكاليف باهظة لا يمكن تعويضها.

ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد التهديدات الأميركية ضد إيران، على وقع تحشيد عسكري في محيطها، وبالتزامن مع انطلاق مفاوضات غير مباشرة بين طهران وواشنطن في العاصمة العُمانية مسقط.

المصدر: موقع المنار