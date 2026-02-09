لافروف يتّهم أوروبا بالسعي لإفساد شراكات موسكو الإقليمية في آسيا الوسطى والقوقاز

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الدول الأوروبية بمحاولة عرقلة مسارات التعاون الطبيعي بين روسيا ودول آسيا الوسطى ومنطقة القوقاز، مؤكّدًا أنّ النهج الأوروبي يقوم على فرض مقاربات أحادية على الفضاء الأوروآسيوي والإضرار المتعمّد بالشراكات الإقليمية القائمة.

وفي مقابلة تلفزيونية بثّتها قناة «إن تي في» الروسية، قال لافروف إنّ أوروبا «لا تزال تسعى لفرض رؤيتها على القارة الأوروآسيوية، وتعمل بشكل صريح على إعاقة التعاون بين روسيا ودول آسيا الوسطى، وكذلك بين موسكو وأصدقائها في منطقة القوقاز».

وانتقد لافروف ما وصفه بـ«التوغّل الأوروبي» في منطقة البحر الأسود، متهمًا الدول الأوروبية بتجاهل أطر التعاون الإقليمي، ولا سيما منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود، المعنية بتنسيق المصالح الاقتصادية والتنموية بين دول المنطقة.

وأضاف أنّ المقاربة الأوروبية ذاتها تتكرّر في منطقة القطب الشمالي، في إشارة إلى محاولات غربية متزايدة لتوسيع حضورها في مناطق تعتبرها موسكو ضمن مجالها الحيوي، بما يهدّد التوازنات القائمة ويقوّض مبدأ الأمن المتبادل.

وختم لافروف بالتأكيد أنّ روسيا ماضية في تعزيز علاقاتها الإقليمية على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخّل، محمّلًا الغرب مسؤولية تعميق التوترات عبر سياسات الإقصاء والضغط.

المصدر: روسيا اليوم