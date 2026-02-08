الأحد   
   08 02 2026   
   19 شعبان 1447   
   بيروت 19:27
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    عملية واسعة لامن الدولة ضمن نطاق كهرباء زحلة

      بناءً على إشارة النيابة العامة الاستئنافية في البقاع، نفّذت المديرية العامة لأمن الدولة – البقاع عملية واسعة النطاق لمكافحة وضبط التعدّي على الشبكة الكهربائية ضمن نطاق كهرباء زحلة، والتي كانت تتم عبر الاستفادة غير القانونية من التيار الكهربائي والتوصيلات غير الشرعية.

      وأدت العملية، التي جاءت بعد متابعة دقيقة وتحريات مستمرة، إلى توقيف عدد من المتورطين، فيما تواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها للتوصل إلى توقيف جميع المعتدين والمتسببين بهذه المخالفات. وفي بيان لها اكدت المديرية العامة لأمن الدولة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حماية المال العام وضمان استقرار شبكة الكهرباء، ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على الخدمات الكهربائية للمواطنين.

      المصدر: امن الدولة

      مواضيع ذات صلة

      أمن الدولة يداهم مؤسسة لبيع اللحوم المثلجة ويضبط كميات فاسدة

      أمن الدولة يداهم مؤسسة لبيع اللحوم المثلجة ويضبط كميات فاسدة

      أمن الدولة: توقيف مروّج عملة مزيفة ومخدرات في الشمال

      أمن الدولة: توقيف مروّج عملة مزيفة ومخدرات في الشمال

      أمن الدولة ينفّذ مداهمات على معامل غذائية مخالفة في البقاع الأوسط

      أمن الدولة ينفّذ مداهمات على معامل غذائية مخالفة في البقاع الأوسط