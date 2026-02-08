عملية واسعة لامن الدولة ضمن نطاق كهرباء زحلة

بناءً على إشارة النيابة العامة الاستئنافية في البقاع، نفّذت المديرية العامة لأمن الدولة – البقاع عملية واسعة النطاق لمكافحة وضبط التعدّي على الشبكة الكهربائية ضمن نطاق كهرباء زحلة، والتي كانت تتم عبر الاستفادة غير القانونية من التيار الكهربائي والتوصيلات غير الشرعية.

وأدت العملية، التي جاءت بعد متابعة دقيقة وتحريات مستمرة، إلى توقيف عدد من المتورطين، فيما تواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها للتوصل إلى توقيف جميع المعتدين والمتسببين بهذه المخالفات. وفي بيان لها اكدت المديرية العامة لأمن الدولة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حماية المال العام وضمان استقرار شبكة الكهرباء، ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على الخدمات الكهربائية للمواطنين.

المصدر: امن الدولة