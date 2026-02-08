عراقجي: المفاوضات مع واشنطن نووية فقط والتخصيب الصفري مرفوض

أكد وزير الخارجية الإيراني “عباس عراقجي” أن “المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة تقتصر حصراً على الملف النووي وتُجرى بشكل غير مباشر”، مشدداً على “الرفض القاطع لمبدأ التخصيب الصفري، ومعلناً أن “نتائج الجولة الأخيرة من محادثات مسقط لا تزال قيد الدراسة بانتظار قرارات العواصم المعنية”.

وقال عراقجي، خلال مؤتمر صحفي على هامش المؤتمر الوطني الأول للسياسة الخارجية في طهران، إن “مفاوضات مسقط كانت اختبارية لقياس جدية الطرفين”، مضيفاً أن “استمرار المفاوضات مرهون بوجود احترام متبادل ومصالح مشتركة، وبوقف الضغوط والعقوبات التي تؤثر على مناخ الثقة”.

وأوضح أن إيران تتفاوض “بعينين مفتوحتين” مستفيدة من دروس الجولات السابقة، مؤكدًا أن “الشكل غير المباشر للمفاوضات ليس عائقاً أمام التوصل إلى اتفاق، وأن الأهم هو المضمون والواقعية في الطروحات”.

وشدد وزير الخارجية على أن حق إيران في تخصيب اليورانيوم غير قابل للتنازل، واصفاً التخصيب بأنه “إنجاز علمي وفخر وطني”، مؤكداً أن “القضايا الصاروخية والإقليمية ليست مطروحة على طاولة المفاوضات ولن تكون”.

وأشار عراقجي إلى استمرار التشاور مع دول المنطقة، إضافة إلى روسيا والصين، لافتاً إلى أن المشاركة الإقليمية يمكن أن تعزز فرص استدامة أي اتفاق، دون أن تشكل ضمانة بحد ذاتها، ومؤكداً أن “الجولات المقبلة من المفاوضات ستبقى غير مباشرة مع تحديد زمانها ومكانها لاحقاً”.

المصدر: وكالة مهر