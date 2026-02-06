الأونروا: فتح المعابر دون قيود شرط لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة

أكد المتحدث باسم وكالة «الأونروا» جوناثان فاولر أن “إنهاء الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة يتطلب فتح جميع المعابر دون قيود لإدخال المساعدات، وعلى رأسها معبر رفح”، محذرًا من أن “فتحه لعبور الأفراد فقط لا يغيّر شيئًا من الواقع الإنساني المتدهور”.

وأوضح فاولر أن “مساعدات الأونروا لا تزال عالقة في مصر والأردن منذ مارس/آذار 2025 بسبب منع الاحتلال إدخالها”، مشددًا على أن “أي تقليص لعدد شاحنات الإغاثة عن 600 شاحنة يوميًا يعني عمليًا استمرار الأزمة”.

وأشار إلى أن “التحسن الإنساني خلال صيف 2025 كان محدودًا للغاية، في ظل استمرار الجوع ونقص الإمدادات الطبية وانهيار أنظمة المياه والصرف الصحي”، محذرًا من “استهداف الاحتلال للأونروا وحظر عملها، واعتبر ذلك خيارًا سياسيًا يفاقم معاناة المدنيين ويقوض العمل الإنساني الدولي”.

المصدر: موقع المنار