    عربي وإقليمي

    عراقجي يلتقي نظيره العُماني قبيل انطلاق المحادثات غير المباشرة مع واشنطن

      التقى وزير الخارجية الإيراني “عباس عراقجي”، اليوم الجمعة في مسقط، نظيره العُماني بدر البوسعيدي، قبيل انطلاق جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، وبحث الجانبان القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الملف النووي.

      وجرى اللقاء قبل نحو ساعة من بدء المفاوضات، في إطار الدور العُماني الوسيط، حيث ناقش الطرفان مستجدات المحادثات النووية وترتيباتها.

      وكان عراقجي قد وصل إلى العاصمة العُمانية على رأس وفد دبلوماسي يضم نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي، والمتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي، ونائب وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية حميد قنبري.

      وبحسب مسؤولين أمريكيين، يشارك في إدارة المحادثات عن الجانب الأمريكي المبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إلى جانب جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

      المصدر: وكالة إرنا

