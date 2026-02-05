ماذا كتب اسماعيل بقائي حول مفاوضات مسقط؟

كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية إسماعيل بقائي في رسالة على شبكة X بشأن مغادرة الوزير عباس عراقجي إلى مسقط:

ترأس وزير الخارجية الدكتور عراقجي وفداً دبلوماسياً لإجراء مفاوضات نووية مع الولايات المتحدة. ويجري هذا الحوار الدبلوماسي بمسؤولية وبهدف التوصل إلى تفاهم عادل ومقبول ومحترم بشأن القضية النووية.

إن التجارب المريرة الماضية، بما فيها الإخلال السابق بالالتزامات، والعدوان العسكري على خرداد في يونيو/حزيران، والتدخلات الخارجية في يناير/كانون الثاني، ما زالت ماثلة أمام أعيننا، ونحن نعتبر أنفسنا دائماً ملزمين بالمطالبة بحقوق الشعب الإيراني. في الوقت نفسه، تقع على عاتقنا مسؤولية عدم تفويت أي فرصة لاستخدام الدبلوماسية لحماية مصالح الشعب الإيراني والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

ونُعرب عن تقديرنا لجميع الدول الصديقة المجاورة والإقليمية التي اضطلعت بدور مسؤول وفعّال في صياغة هذه العملية، ونأمل أن يشارك الجانب الأمريكي أيضاً في هذه العملية بمسؤولية وواقعية وجدية.