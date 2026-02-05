لجنة أصدقاء الأسير يحيى سكاف زارت ضريح الحريري و شاركت في وقفة تضامنية مع الجنوبيين

أكدت “لجنة أصدقاء عميد الأسرى” في السجون الصهيونية يحيى سكاف في بيان، بالذكرى السنوية ال ٢١ لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، “إن غيابه عن الساحة اللبنانية والعربية والدولية ترك فراغا كبيرا على المستويات كافة”.

وكان رئيس اللجنة جمال سكاف زار للمناسبة ضريح الشهيد الحريري في وسط بيروت، حيث قرأ الفاتحة عن روحه الطاهرة، معتبرا “أن الشهيد الكبير شكل طيلة مسيرته الصوت الأساسي المدافع عن لبنان في كافة المحافل الدولية في مواجهة الغطرسة الصهيونية، حيث لا زالت المواقف التاريخية للرئيس الحريري حاضرةً في بال و وجدان جميع اللبنانيين و خصوصاً خلال عدوان عناقيد الغضب و مجزرة قانا و المنصوري، و تأييده للمقاومة وتشريعها في الأمم المتحدة”.

كما شاركت لجنة الأسير سكاف في الوقفة التضامنية مع أبناء الجنوب أمام مبنى الاسكوا في وسط بيروت، “رفضاً لاستمرار العدوان اليومي على اخواننا الجنوبيين و استمرار احتلاله للأراضي واعتقال عدد من الأسرى اللبنانيين، مما يتطلب من جميع اللبنانيين الوقوف بمواجهة العربدة الصهيونية والتصدي لها، لان العدوان على اي لبناني هو عدوان على جميع الشعب من جنوبه الى شماله”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام