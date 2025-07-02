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8 شهداء بينهم 3 أطفال باستهداف العدو للنازحين بمخيم النصيرات في غزة

استُشهد 8 فلسطينيين وأُصيب عدد آخر مساء الأربعاء في استهداف طائرات العدو الاسرائيلي تجمعًا للمواطنين أمام مدرسة بنات الإعدادية في المخيم الجديد بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفاد مستشفى العودة بوصول 8 شهداء بينهم 3 أطفال و30 مصابا جراء استهداف العدو مدخل مدرسة تؤوي نازحين في منطقة المخيم الجديد وسط قطاع غزة.

والشهداء الثمانية هم: عطية إسماعيل كباجة، ووليد مصطفى سالم، ومحمود مطر (شبارة)، وجميل عفانة، ومحمد عاكف الصانع، والطفل محمود سامح الزوارغة، والطفل يوسف أحمد العجمي، والطفلة ريم مصطفى سالم.

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن “أكثر من 80 مواطنا استشهدوا جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر الاربعاء”.

المصدر: فلسطين اليوم