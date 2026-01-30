غوارديولا يهاجم الصمت الدولي: التحرك واجب من أجل فلسطين والإنسانية

جدّد مدرب مانشستر سيتي الإسباني “بيب غوارديولا” انتقاده للصمت الدولي تجاه ما يجري في فلسطين، مؤكدًا أن “التضامن الحقيقي لا يقتصر على الكلام، بل يستوجب تحركًا فعليًا “من أجل فلسطين والإنسانية جمعاء”.

وجاءت تصريحات غوارديولا خلال مشاركته في فعالية خيرية بعنوان Act x Palestine أُقيمت في مدينة برشلونة، بحضور شخصيات فنية ورياضية وثقافية، وهدفت إلى رفع الوعي ودعم القضايا الإنسانية الفلسطينية.

وظهر المدرب الإسباني في مقطع متداول على مواقع التواصل الاجتماعي مرتديًا الكوفية الفلسطينية، متحدثًا عن معاناة الأطفال في غزة، قائلًا إن “مشاهد طفل يبحث عن أمه تحت الأنقاض تطرح سؤالًا موجعًا: ماذا يدور في ذهنه؟”

وأضاف: “تركناهم وحدهم. كأنهم يسألوننا: أين أنتم؟ تعالوا وساعدونا، وحتى الآن لم نفعل شيئًا”.

وانتقد غوارديولا صمت صناع القرار، معتبرًا أن “ما يجري في فلسطين هو نتيجة “عجز أخلاقي وصمت دولي”، مشددًا على أن “القنابل لا تستهدف التدمير فحسب، بل تهدف إلى إسكات الأصوات ودفع العالم لتجاهل المأساة”.

وختم بالقول: “لا يكفي أن نتحدث، علينا أن نتحرك وألا نُدير ظهورنا. هذا موقف من أجل فلسطين، ومن أجل الإنسانية جمعاء”.

ويُعد غوارديولا من أبرز الشخصيات الرياضية الداعمة للقضية الفلسطينية، وكان قد دعا سابقًا جماهير برشلونة إلى إظهار التضامن مع فلسطين في ملعب “لويس كومبانيس”.

وتأتي هذه المواقف في ظل العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي أسفر عن أكثر من 71 ألف شهيد وما يزيد على 171 ألف جريح، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90% من البنية التحتية، وسط تقديرات أممية بتكلفة إعادة إعمار تقارب 70 مليار دولار.

المصدر: وكالة الأناضول