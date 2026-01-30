الجمعة   
    صور فضائية قاتمة تكشف تمدد مخيمات نازحي غزة فوق أنقاض مدينة الزهراء

      أظهرت صور أقمار صناعية مشاهد إنسانية قاسية في منطقة الزهراء جنوب مدينة غزة، حيث تحولت أحياء سكنية وعلمية كانت نابضة بالحياة إلى مساحات واسعة من مخيمات النزوح المقامة فوق ركام المباني المدمرة.

      الصور الفضائية بيّنت انتشار آلاف الخيام فوق ما كان يُعرف بمحور نتساريم، في مشهد يعكس واقعًا جديدًا فرضته الحرب، بعدما كانت المنطقة تضم جامعات ومجمعات سكنية مرتفعة وتُعد من المناطق الراقية في القطاع.

      وبحسب الصور الملتقطة من شركة شركة فانتور الأمريكية (Vantor) متخصصة بالتصوير الفضائي خلال الفترة الممتدة بين مطلع كانون الأول 2025 ومنتصف كانون الثاني 2026، فقد بدأت المخيمات على شكل تجمعات صغيرة وسط الأنقاض، قبل أن تتوسع تدريجيًا لتغطي مساحة تُقدَّر بنحو 655 ألف متر مربع، في محاولة لتأمين مأوى مؤقت للعائلات النازحة في ظل الظروف المناخية الصعبة.

      ويقع أكبر هذه المخيمات في محيط مدينة الزهراء التي كانت تضم جامعات ومبانٍ سكنية شاهقة دُمّرت خلال العدوان على غزة، فيما أُنشئ المخيم بإشراف اللجنة المصرية لإعادة إعمار غزة لإيواء العائلات التي فقدت منازلها.

      وأعلنت الجهة المشرفة تسكين نحو 900 عائلة داخل المخيم، مع توفير خدمات أساسية تشمل مدارس ومراكز تعليمية ومرافق حياتية يومية.

      في المقابل، حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من استمرار التدهور الإنساني في القطاع، مشيرًا إلى أن أكثر من مليون شخص بحاجة إلى دعم عاجل في مجال الإيواء، إضافة إلى مواد التدفئة ومستلزمات ترميم المساكن وإزالة الركام.

      المصدر: الجزيرة نت + شركة فانتور الأمريكية (Vantor

