ممثل إيران لدى الأمم المتحدة: تهديدات ترامب بالحرب تصعّد التوتر وتهدد السلم الدولي

حذّر سفير وممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، “أمير سعيد إيرواني”، من أن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الداعية إلى الحرب ضد إيران تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين، وتؤدي إلى تصعيد التوترات الإقليمية وزيادة خطر سوء التقدير.

وفي رسالة وجّهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، أكد إيرواني أن “تهديدات ترامب العلنية باستخدام القوة تشكّل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادة 2 (الفقرة 4) التي تحظر التهديد أو استخدام القوة ضد الدول ذات السيادة”.

وأوضح أن هذه التصريحات تأتي ضمن نمط متواصل من الضغوط والترهيب والأعمال المزعزعة للاستقرار التي تمارسها الولايات المتحدة ضد إيران، مشددًا على أن “بلاده ترفض وتدين بشدة الخطاب التحريضي على الحرب”.

وأكد إيرواني التزام إيران بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مع احتفاظها بحقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفق القانون الدولي، محمّلًا الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن أي تبعات محتملة لأي عمل عدواني.

ودعا السفير الإيراني الأمين العام وأعضاء مجلس الأمن إلى رفض أي تهديد أو استخدام للقوة ضد إيران، وتذكير الولايات المتحدة بالتزاماتها القانونية كعضو دائم في المجلس، مطالبًا بـ “اتخاذ إجراءات لوقف التهديدات والأعمال القسرية وغير القانونية. كما طلب تعميم الرسالة وتسجيلها كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن”.

المصدر: وكالة إرنا