“فايننشال تايمز”: مسؤولون أميركيون يلتقون انفصاليين من مقاطعة ألبرتا الكندية

كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أنّ مسؤولين في الإدارة الأميركية عقدوا لقاءات سرّية مع شخصيات مرتبطة بحركات انفصالية في مقاطعة ألبرتا الكندية الغنية بالنفط، وذلك ثلاث مرات منذ نيسان الماضي، بحسب مصادر مطّلعة.

ووفق الصحيفة، شارك في الاجتماعات ممثلون عن مشروع يُعرف باسم “ازدهار ألبرتا”، حيث نقلت عن مستشار قانوني في المشروع قوله إنّ واشنطن تُبدي اهتمامًا بفكرة ألبرتا “المستقلة”، مشيرًا إلى وجود قنوات تواصل مع فريق الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

في المقابل، حذّر اتحاد عمال ألبرتا من مؤشرات على تدخل خارجي في الشأن الداخلي للمقاطعة، متحدثًا عن حملات رقمية منظّمة ونشاط حسابات آلية على وسائل التواصل الاجتماعي لدعم الطروحات الانفصالية.

وبحسب التقرير، يسعى القائمون على المشروع الانفصالي إلى ترتيب اجتماع جديد مع مسؤولين أميركيين الشهر المقبل لبحث طلب تسهيلات ائتمانية كبيرة في حال طرح مشروع الانفصال للاستفتاء.

من جهته، أكد مسؤول في البيت الأبيض حصول لقاءات مع منظمات مجتمع مدني، من دون تقديم أي التزامات رسمية، فيما نفت مصادر في وزارة الخزانة الأميركية وجود أي طلبات أو مباحثات تتعلق بتسهيلات مالية بهذا الشأن.

المصدر: فايننشال تايمز