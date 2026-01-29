الخميس   
    دولي

    وول ستريت جورنال تطرح 3 سيناريوهات لمسار النزاع في أوكرانيا خلال عام 2026

      نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تحليلاً حول المسارات المحتملة للنزاع في أوكرانيا خلال عام 2026، عرضت فيه ثلاثة سيناريوهات رئيسية، استنادًا إلى تقديرات خبراء عسكريين وسياسيين.

      وبحسب الصحيفة، يرى خبراء أن كلا الجانبين الروسي والأوكراني ما زالا يمتلكان موارد بشرية وعسكرية ومالية تتيح لهما مواصلة القتال، ما يجعل المفاوضات، في المرحلة الراهنة، تدور في “حلقة مفرغة”.

      واعتبرت الصحيفة أن السيناريو الأكثر ترجيحًا يتمثل في استمرار القتال بالتوازي مع مسار تفاوضي متعثر، من دون تحقيق اختراق حاسم.

      أما السيناريو الثاني، فيفترض تراجع أوكرانيا أولًا نتيجة استنزاف قدرات جيشها، مع استمرار القتال في ظل نقص الموارد وتراجع اندفاع المجندين الجدد، ما قد يدفع كييف في نهاية المطاف إلى القبول بتسوية صعبة. ووفق هذا الطرح، قد يتضمن أي اتفاق محتمل تلبية مطالب روسية تتعلق بالأراضي وفرض قيود على القوات المسلحة الأوكرانية، مع ضمانات أمنية غربية محدودة الفاعلية.

      وفي السيناريو الثالث، رجّحت الصحيفة احتمال تراجع روسيا تحت ضغط العقوبات الغربية المشددة وتشديد آليات تطبيقها، بما يؤدي إلى إنهاك قدرتها على مواصلة النزاع.

      المصدر: وول ستريت جورنال

      عراقجي: جهات إرهابية حوّلت الاحتجاجات السلمية في إيران إلى أعمال عنف وطهران تحذّر من ردّ حاسم على أي عدوان

      وول ستريت جورنال: انفجار “ستارشيب” يعرّض طائرات ركاب للخطر فوق الكاريبي

      وول ستريت جورنال: ألمانيا تُعدّ خطة لنشر 800 ألف جندي من “الناتو” شرقاً في حال اندلاع حرب مع روسيا

