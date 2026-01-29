أمن الدولة ينفّذ مداهمات على معامل غذائية مخالفة في البقاع الأوسط

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة بيان، أفاد بأنه في إطار الإجراءات الهادفة إلى حماية صحة المواطنين والالتزام بالمعايير القانونية والصحية، نفّذت مديرية البقاع الإقليمية – مكتب زحلة، بتاريخ 28/1/2026، سلسلة عمليات دهم على معامل تصنيع في البقاع الأوسط.

وأوضح البيان أن دورية من أمن الدولة داهمت معملاً لتصنيع الشوكولا والسكاكر في بلدة جديتا، حيث تبيّن أنه يعمل من دون ترخيص ولا يستوفي أدنى الشروط الصحية المطلوبة، كما جرى ضبط مواد منتهية الصلاحية داخل المعمل، وختمه بالشمع الأحمر بناءً على إشارة القضاء المختص.

وأضاف أن دورية من مكتب أمن الدولة في زحلة، وبمؤازرة مندوبين من وزارتي الصحة والصناعة، داهمت معملاً لتصنيع البطاطا في مدينة زحلة – محلة الدلهمية، حيث تقرر إيقافه عن الإنتاج موقتًا إلى حين صدور نتائج الفحوصات المخبرية، وذلك بناءً على إشارة النيابة العامة الاستئنافية في البقاع.