    عربي وإقليمي

    وزير الخارجية التركي: أي حرب جديدة ضد إيران ستكون قرارًا خاطئًا

      قال وزير الخارجية التركي، “هاكان فيدان”، اليوم الأربعاء، إن “شن حرب جديدة ضد إيران سيكون قرارًا خاطئًا”، مؤكّدًا أن “إعادة إشعال النزاع ستعيق أي جهود دبلوماسية، خصوصًا بشأن الملف النووي الإيراني”.

      وأشار فيدان إلى أن “نصيحته الدائمة للأمريكيين كانت العمل على إغلاق الملفات مع إيران واحدة تلو الأخرى، بدءًا بالملف النووي، لتسهيل الحوار وتجنب إثارة شعور بالإهانة لدى القيادة الإيرانية”.

      وأضاف أن “إيران تمتلك القدرة على لعب دور مؤثر في أي ترتيب إقليمي مستقبلي”، مشددًا على “أهمية بناء الثقة بين إيران والدول الإقليمية”.

      كما أكد أنه ناقش هذا الأمر بصراحة مع المسؤولين الإيرانيين خلال زيارته لطهران قبل شهرين.

      المصدر: وكالة الأناضول

