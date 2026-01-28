إيران ترفض تهديدات الوكالة الذرية وتؤكد استمرار تطوير برنامجها النووي

قال مساعد رئيس الجمهورية ورئيس مؤسسة الطاقة الذرية الإيرانية، “محمد إسلامي”، اليوم الأربعاء، إن “إيران ترفض التصريحات الأخيرة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بشأن عدم امتثال البلاد لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية”.

وأكد إسلامي أن “جميع المنشآت الإيرانية التي تعرضت لضربات عسكرية كانت مسجلة وخاضعة لإشراف الوكالة”، مشددًا على أن “أي قصف لا يبرر اتهام إيران بخرق الالتزامات”، مطالبًا الوكالة بـ “الإعلان عن إجراءاتها وبروتوكولاتها المتعلقة بالهجمات العسكرية”.

وأشار إسلامي إلى أن “التكنولوجيا النووية الإيرانية ليست مقتصرة على الأسلحة، بل تشمل مجالات متعددة مثل الطاقة، الصحة، الأمن الغذائي، والبيئة”، مضيفًا أن “إيران مستمرة في تطوير قدراتها النووية والتقنيات المتقدمة بما يتوافق مع مصالحها الوطنية”.

كما شدد على أن “تصريحات الوكالة يجب أن تلتزم بالواجبات القانونية المحددة لها وفق نظامها الأساسي التابع للأمم المتحدة، وأن استخدام التهديدات العسكرية ليس طريقًا مفيدًا في العلاقات الدبلوماسية”.

المصدر: وكالة إرنا