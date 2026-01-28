الأربعاء   
    الاتحاد الدولي للهلال الأحمر يدين استهداف المسعفين الإيرانيين ويعبر عن تضامنه الكامل

      أدان رئيس وأمين عام الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، “كيت فوربس” و”جاغان تشاباغين”، الاعتداءات على موظفي جمعية الهلال الأحمر الإيرانية والمرافق الإغاثية خلال الأحداث الأخيرة في إيران.

      وأكد البيان الحزن العميق لفقدان المسعف “أمير علي لطيفي” أثناء أداء واجبه الإنساني، مع تقديم التعازي لزملائه وأسرته، مشيرًا إلى “إصابة 5 آخرين أثناء عمليات الإنقاذ بمدينة إيذه في خوزستان”.

      وشدد الاتحاد على ضرورة احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني، مؤكدًا “تضامنه الكامل مع الهلال الأحمر الإيراني في مواجهة الخسائر البشرية والمادية التي تكبدتها الجمعية خلال عام 2025”.

      وفي وقت سابق، دعا رئيس الهلال الأحمر الإيراني “بير حسين كوليوند”، الجمعيات الوطنية حول العالم لإدانة الاعتداءات ومتابعتها قانونيًا.

      المصدر: وكالة إرنا

      وزير الخارجية التركي: أي حرب جديدة ضد إيران ستكون قرارًا خاطئًا

      إيران ترفض تهديدات الوكالة الذرية وتؤكد استمرار تطوير برنامجها النووي

      عراقجي: لا تفاوض مع واشنطن تحت التهديد العسكري

