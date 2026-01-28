لاريجاني ورئيس الوزراء القطري يبحثان هاتفيًا تطورات المنطقة والمسارات الدبلوماسية

ناقش أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني “علي لاريجاني”، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري “محمد بن عبد الرحمن آل ثاني”، خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، آخر التطورات الإقليمية وسبل معالجة الأوضاع الراهنة عبر المسارات الدبلوماسية.

ويأتي الاتصال في سياق الحراك السياسي المتواصل لاحتواء التوترات في المنطقة وتعزيز الحلول السياسية بما يساهم في دعم الاستقرار الإقليمي.

وفي السياق نفسه، كان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد بحث، في اتصال هاتفي مساء الثلاثاء مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، آخر المستجدات الدولية والإقليمية، إضافة إلى التطورات الأخيرة في إيران، مؤكداً النهج المبدئي لحكومته على الصعيدين الداخلي والإقليمي.

وأكد بزشكيان أن سياسة الحكومة تقوم على صون الوحدة الوطنية وتعزيز التماسك بين القوميات والمذاهب، مشددًا على أن إيران تسعى إقليميًا، انطلاقًا من نهج الأخوة الإسلامية، إلى توطيد العلاقات الودية وتوسيع مجالات التعاون مع الدول الإسلامية.

المصدر: وكالة إرنا