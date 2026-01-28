الاستخبارات الإيرانية تعتقل 80 عنصرًا متورطًا بأعمال شغب وتخريب في سمنان

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات في محافظة سمنان شمال شرق إيران، “اعتقال 80 من العناصر الرئيسية المتورطة في أعمال الشغب الأخيرة وتخريب الممتلكات العامة والخاصة في المحافظة”.

وقالت المديرية في بيان صدر الأربعاء، إن “الاعتقالات جاءت نتيجة تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية، إلى جانب إجراءات استخباراتية مكثفة، أسفرت عن تحديد هوية قادة أعمال الشغب والعملاء الضالعين في التخريب”.

وأشار البيان إلى “تورط المعتقلين في أعمال تشبه ممارسات تنظيم داعش الإرهابي، شملت إحراق وتدمير ممتلكات عامة وخاصة، من بينها مبانٍ مصرفية ومسجد وحوزة علمية ومكتب إمام الجمعة في مدينة شاهرود، إضافة إلى الاعتداء على قوات الأمن في شاهرود ودامغان، والتحريض عبر الفضاء الإلكتروني لاستقطاب شبان ومراهقين لتنفيذ أعمال تخريبية في عدد من مدن المحافظة”.

وأكدت الاستخبارات أنها “ضبطت بحوزة الموقوفين أكثر من 100 قطعة سلاح ناري، وأسلحة بيضاء متنوعة، وعشرات زجاجات المولوتوف، وأكثر من 300 لتر من المشروبات الكحولية، إلى جانب كميات كبيرة من المخدرات التقليدية والصناعية”.

المصدر: وكالة إرنا