إيران تُعدم مدانًا بالتجسس لصالح الموساد بعد تأييد الحكم قضائيًا

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام بحق “حميد رضا ثابت إسماعيل بور”، بعد إدانته بالتجسس والتعاون الاستخباراتي مع جهاز الموساد الصهيوني وتسريب وثائق ومعلومات سرية تمسّ الأمن القومي، وذلك عقب تأييد الحكم من المحكمة العليا واستكمال جميع الإجراءات القانونية.

ووفقًا للمركز الإعلامي القضائي، أُعدم ثابت فجر اليوم شنقًا، بعدما ثبُت تورطه في التواصل المباشر مع ضابط مخابرات صهيوني، وتنفيذ مهام استخباراتية وعملياتية لصالح كيان الاحتلال، شملت نقل معدات ومركبات استخدمت في مخططات تخريبية استهدفت منشآت صاروخية تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية.

وكان المتهم قد اعتُقل في 29 أبريل/نيسان 2025، بعد رصد صلة سرية بينه، بصفته حارس أمن في إحدى المؤسسات، وعناصر من جهاز المخابرات الصهيوني. وأظهرت التحقيقات قيامه بتحويل أموال عبر عملات مشفّرة، وإرسال وثائق حساسة عبر الفضاء الإلكتروني إلى ضابط موساد.

وبحسب ملف القضية، استخدم الموساد المتهم كـ”عميل دعم عملياتي”، حيث نفّذ عمليات نقل مركبات في محافظتي أصفهان ولورستان، تبيّن لاحقًا احتواؤها على متفجرات، في إطار ما عُرف بـ”العملية الكبرى” التي أحبطتها الاستخبارات الإيرانية عام 2022.

وأقرّ المتهم، خلال التحقيقات، بآلية تعاونه مع الموساد، بدءًا من التواصل الإلكتروني، مرورًا بتنفيذ مهام اختبارية لكسب الثقة، وصولًا إلى المشاركة في أنشطة تخريبية مقابل مبالغ مالية.

وقضت المحكمة بإعدامه ومصادرة ممتلكاته المتحصّلة من مصادر غير مشروعة، في حكم نهائي نُفّذ بعد استنفاد جميع درجات التقاضي.

المصدر: وكالة إرنا