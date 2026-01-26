حزب الله ينظم لقاءً تضامنيا جماهيريا دعما لإيران في عدد من المناطق اللبنانية

اللقاء التضامني الجماهيري الذي نظمه حزب الله دعمًا للشعب الإيراني وقيادته الحكيمة وشارك فيه عدد من الشخصيات والفاعليات وجمهور المقاومة، حيث توزع الحضور في كل من مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية ، والنادي الحسيني في مدينة النبطية، ومقام السيدة خولة عليها السلام في مدينة بعلبك، وفي صور احتشد المتضامنون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ورفعوا الأعلام أمام مستديرة الإستشهادي هيثم دبوق.

وتخلل الإحتفال كلمات لكل من نائب رئيس المجلس الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب أكد فيها ان مصير الرهان على اميركا هو الخيبة والفشل، وحيا الشيخ حسن المصري باسم حركة أمل وقيادتها ومجاهديها الأمين على ثورة الإمام الخميني سماحة الامام الخامنئي، بدوره رئيس الحزب القومي الإجتماعي ربيع بنات ممثلا الأحزاب والقوى الوطنية قال إن ما تتعرض له الجمهورية الإسلامية من حصار خانق وعقوبات اقتصادية هو حلقة واضحة في مشروع استعماري قديم، ولفت رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود إلى ان ايران تقوم بواجبها نيابة عن الأمة.

المصدر: موقع المنار