لبنان

توقيف عشرات السوريين لدخولهم خلسة إلى الأراضي اللبنانية

أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها الثلاثاء عن توقيف عشرات السوريين لدخولهم خلسة إلى الأراضي اللبنانية.

وقال البيان “ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في منطقة البقاع عند الحدود اللبنانية السورية، أوقفت وحدات من الجيش على مدى الأسبوع الماضي 67 سوريًّا لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية خلسة”، وتابع “سُلم الموقوفون إلى المراجع المختصة”.

واضاف البيان انه “في هذا السياق، تؤكد قيادة الجيش أنها على تَواصل دائم مع السلطات السورية وتتخذ التدابير الأمنية اللازمة لضبط الحدود والحفاظ على الاستقرار، بما في ذلك تسيير دوريات وتركيز نقاط مراقبة”.

ودعا البيان “وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بالوضع عند الحدود وعدم نشر الأخبار التي قد تؤدي إلى خلق توتر داخلي، والعودة إلى بيانات الجيش الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام