فلسطين المحتلة

صحة غزة: 116 شهيداً و463 إصابة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، وصول 116 شهيد (بينهم 4 شهيد انتشال)، و 463 إصابة، إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل.

ولفتت الصحة في تقريرها الإحصائي اليومي، إلى أنه “لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم”.

وقالت صحة غزة، أن حصيلة العدوان الاسرائيلي ارتفعت إلى 56,647 شهيد و 134,105 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ اكتوبر للعام 2023، فيما بلغت حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 آذار/مارس الماضي، (6,315 شهيد، 22,064 اصابة).

وأضافت “حصيلة إجمالي ما وصل للمستشفيات من شهداء لقمة العيش 600 شهيد وأكثر من 4,278 إصابة منذ البدء بعمل مراكز توزيع المساعدات”.

المصدر: يونيوز