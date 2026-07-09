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    وسائل اعلام إيرانية: قبل دقائق غادرت المركبة التي تحمل جثمان قائد الثورة الشهيد الطريق الرئيسي للتشييع لتنتقل إلى العتبة الرضوية الشريفة لإقامة الصلاة كما هو مخطط

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