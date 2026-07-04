العدو الإسرائيلي يواصل خرقه لاتفاق وقف إطلاق في غزة

استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون السبت جراء استهداف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي شرقي غزة، في حين انتشل شهيدان من شمال غزة، مع مواصلة خروقات وقف النار في القطاع.

وأفادت مصادر فلسطينية “بارتقاء المواطن محمد نجيب عاشور وتسجيل عدد من الإصابات جراء استهداف من طائرة مسيرة للاحتلال مجموعة من المواطنين محيط مفترق عسقولة بحي الزيتون شرق مدينة غزة”، وتابعت “انتشلت جثمانا شهيدين جراء قصف إسرائيلي الخميس الماضي في منطقة الشيماء شمالي بلدة بيت لاهيا”.

وأشارت المصادر الى أن “جيش الاحتلال نفذ عمليات نسف وتفجير لمبانٍ في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية من مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي على ارتفاعات منخفضة في الأجواء الغربية للمدينة”، وتابعت “في جنوب القطاع، قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشمالية الغربية من مدينة رفح، كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة في الأجزاء الغربية من المدينة”، واضافت انه “في مدينة غزة، أطلقت الدبابات الإسرائيلية نيرانها بكثافة باتجاه حي التفاح شرق المدينة، تزامنًا مع قصف مدفعي استهدف الحي”.

وفي السياق، أعلنت الجهات الصحية في قطاع غزة، في آخر تقرير صادر عنها أنّ إجمالي عدد الشهداء بلغ منذ وقف إطلاق النار 1,059 شهيدًا، فيما وصل عدد الإصابات إلى 3,429 إصابة، وسُجل 788 حالة انتشال.

وأشار التقرير إلى أن الحصيلة التراكمية منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 73,074 شهيدًا و173,537 إصابة، وفق البيانات الصادرة عن الجهات الصحية في قطاع غزة.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام