حركة”الامة” طالبت الدولة بإتخاذ الإجراءات بما يضمن حفظ السيادة وردع الاعتداءات

دانت حركة “الأمة” في بيان وبأشدّ العبارات “العدوان الصهيوني الذي استهدف أمس القرى والبلدات الآمنة في الجنوب اللبناني، في انتهاك فاضح لسيادة البلاد” .

واعتبرت “أن هذا التصعيد الإجرامي يؤكّد مجدداً طبيعة العدو الصهيوني القائمة على سياسة التدمير، ويكشف الصمت المريب للمجتمع الدولي حيال الجرائم المرتكبة بحق الشعب اللبناني، ما يشجع الاحتلال على المضيّ في عدوانه دون رادع”.

وطالبت “الدولة اللبنانية بتحمّل كامل مسؤولياتها الوطنية والدستورية، واتخاذ إجراءات عاجلة، بما يضمن حفظ السيادة وردع الاعتداءات”.

وأكدت”وقوفها إلى جانب أهل الجنوب الصامدين”، مشددة على”أن لبنان لن يكون ساحة مستباحة، وأن كرامة الوطن وأمنه مسؤولية جامعة تتطلّب موقفاً رسمياً من الرئاسات الثلاث يرقى إلى حجم التحديات والتهديدات القائمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام