بلدية زبقين: نطالب المسؤولين بتحمل المسؤولية الكاملة تجاه مؤسسات الدولة وكوادرها

اعلنت بلدية زبقين في بيان اصدرته “تعقيباً على الخبر الذي تداولته وسائل الإعلام حول الاستهداف الذي وقع في بلدة زبِقين بتاريخ 19 الحالي وبانه استهدف عنصرا من “حزب اللّٰه”، وقالت:”نلفت عناية الجميع ان المستهدف هو رئيس البلدية ، والذي كان قد أنهى جولته اليومية في خدمة البلدة واهلها حيث وقع الإعتداء عليه قرب منزله أثناء قيادته لسيارة البلدية، مع العلم ان شعار البلدية كان واضحاً جدأ على الآلية المستهدفة.

وبناءً عليه نطالب الحكومة ورئيس الجمهورية بتحمل المسؤولية الكاملة تجاه مؤسسات الدولة وكوادرها الذين باتوا عرضة للإعتداءات الغادرة يوميًا من قبل العدو، ونتوجه إلى أهلنا الأعزاء في البلدة بأننا ماضون وثابتون رغم كل التحديات وسنبقى نخدمكم رغم كل الظروف. ونسأل اللّٰه ان يمّن علينا وعليكم بالأمن والامان و السلامة والعافية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام