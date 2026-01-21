تونس تشهد أمطارا وسيولا قياسية وتسجيل 4 قتلى

شهدت تونس أمس الثلاثاء أمطارا قياسية لم تُسجّل منذ 70 عاما، ما أدى إلى فيضانات واسعة أغرقت الشوارع والمنازل وعطّلت حركة النقل والمدارس والجامعات في 15 ولاية والعاصمة تونس.

وأوضح مدير التوقعات في المعهد الوطني للرصد الجوي عبد الرزاق رحال أن مناطق مثل المنستير ونابل وتونس الكبرى سجلت كميات أمطار غير مسبوقة منذ عام 1950.

وأشار المتحدث باسم الحماية المدنية خليل المشري إلى سقوط 4 قتلى، بينهم امرأة في العقد الخامس جرفتها المياه في مدينة المكنين بولاية المنستير، فيما دعا المدير الجهوي للحماية المدنية عبد الرؤوف مرواني المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر.

وتوقفت حركة المترو والسكة الحديد في الضاحية الشمالية للعاصمة، وتوقفت خطوط الحافلات في الضاحية الجنوبية، مع تغيير مسارات بعض الخطوط مؤقتا لحين انخفاض منسوب المياه، في حين أصبحت عدة مناطق معزولة بسبب ارتفاع منسوب المياه.

تأتي هذه الأمطار في ظل فترات جفاف طويلة شهدتها تونس خلال السنوات الماضية، ما أدى إلى تراجع مخزون السدود وخلق ضغط مائي كبير على القطاع الزراعي وإمدادات مياه الشرب.

المصدر: رويترز