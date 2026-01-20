تعميم أوصاف جثة امرأة تعرّضت لحادث صدم على أوتوستراد الفيدار شمال بيروت

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، في بيان لها الثلاثاء، أوصاف جثّة امرأة تعرّضت لحادث صدم على المسلك الغربي لأوتوستراد الفيدار شمال بيروت.

وقال البيان إنه “بتاريخ 19-01-2026، تعرّضت امرأة مجهولة الهويّة لحادث صدم على المسلك الغربي لأوتوستراد الفيدار، ما أدّى إلى وفاتها. وهي في العقد الثالث من العمر، سمراء البشرة، متوسّطة البنية، يبلغ طول قامتها حوالى /160/ سنتم، شعرها أسود أجعد، ولديها وشم على رقبتها من الجهة اليسرى مؤلّف من مجموعة نجوم بشكل عمودي، إضافةً إلى وشم على يدها اليسرى على شكل علامة نبض القلب، وقد وُضِعت الجثّة في برّاد مستشفى البوار الحكومي”.

وتابع البيان “لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختصّ، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من ذويها، أو ممّن يعرف عنها شيئًا، التوجّه إلى مركز مفرزة سير جونية في وحدة الدرك الإقليمي، الكائن في سرايا جونية، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام