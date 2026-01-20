ترامب ينشر رسالة من ماكرون لدعوة مجموعة السبع بمشاركة روسيا في باريس

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، رسالة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعا فيها إلى عقد اجتماع لمجموعة السبع بمشاركة روسيا يوم الخميس المقبل في العاصمة الفرنسية باريس.

وجاء في الرسالة: “بوسعنا تنظيم اجتماع لمجموعة السبع في باريس بعد منتدى دافوس يوم الخميس، ودعوة الأوكرانيين والدنماركيين والسوريين والروس إليها”. كما وجه ماكرون دعوة إلى ترامب لتناول العشاء معه في باريس.

وكان ترامب قد هدد في وقت سابق الرئيس الفرنسي بفرض رسوم جمركية بنسبة 200% على النبيذ والشمبانيا الفرنسيين، إذا رفض الانضمام إلى مجلس السلام في غزة، وفق ما نقلته وكالة “رويترز” عن مصدر مقرب من ماكرون، الذي أوضح أن فرنسا تعتزم رفض الدعوة.

يشار إلى أن ترامب سبق وأكد أن استبعاد روسيا من مجموعة السبع كان “خطأ ذريعا”، معربًا عن رغبته في عودة روسيا إلى المجموعة لتعزيز التعاون الدولي.

المصدر: روسيا اليوم