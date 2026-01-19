ايران | رسالة من قادة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية إلى الشعب: أفشلتم أعقد المؤمرات وسنبذل الجهود لحل المشاكل المعيشية والاقتصادية

أكد قادة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في ايران، الرئيس مسعود بزشكيان، ومحمد باقر قاليباف وحجة الاسلام والمسلمين غلام حسين محسني ايجئي رسالة مشتركة للشعب الايراني ثمنوا فيها “وعي ويقظة الشعب الايراني في إفشال المؤامرات المعادية التي تستهدف وحدة ايران”، مؤكدين أنهم يعتبرون انفسهم “ملزمين ببذل الجهود ليلاً ونهاراً لحل المشاكل المعيشية والاقتصادية للشعب وتوفير الامن له”.

كما أشاد الرؤساء الثلاث في هذه الرسالة المشتركة “بيقظة الشعب الايراني في فصل صفوف المحتجين عن صفوف مثيري الشغب”، مؤكدين أن “جهاد المدافعين عن الامن ومنهم قوى الامن الداخلي والحرس الثوري والتعبئة الشعبية قد احبط السيناريو القذر الذي خطط له من يقفون خلف الاحداث المريرة الاخيرة التي مرت على البلاد.”

هذا وتعهد رؤساء السلطات الثلاث في هذه الرسالة “بتوخي التدبير والحكمة التي ينتظرها الشعب الايراني منهم لصون دماء مئات الالاف من شهداء الثورة الاسلامية ورفع راية الجمهورية الاسلامية الايرانية واعلاء اسم ايران والايرانيين في العالم”.

ووصف الرؤساء الشعب الايراني بالشعب “الفهيم والنجيب والواعي للعصر والذي يتمتع بالوعي لإفشال أعقد مؤامرات الاعداء ضد وحدة ايران القوية والمستقلة”.

وشدد الرؤساء أنهم “وفق صلاحياتهم الممنوحة لهم قانونيا، يعتبرون انفسهم ملزمين ببذل الجهود ليلا ونهارا لاتباع توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية والاستفادة من مؤهلات النخب في المجتمع ، للعمل بوحدة ووئام وتظافر من اجل حل المشاكل المعيشية والاقتصادية وتوفير الامن للعموم وعدم التقصير في ذلك للحظة واحدة”.

وفيما يخص معالجة الاحداث الارهابية التي وقعت مؤخراً، تعهد الرؤساء الثلاث ببذل الجهود لكشف ومعرفة اسباب وجذور الاحداث التي وقعت مع مراعاة منتهى العدالة والانصاف في معاقبة القتلة واصحاب الفتنة من الارهابيين.

إلى ذلك “بذل الرأفة الاسلامية واللين مع المخدوعين الذين لم يضطلعوا بدور اساسي في الاحداث الارهابية الاخيرة، وتوخي التدبير والحكمة التي ينتظرها الشعب الايراني منهم لصون دماء مئات الالاف من شهداء الثورة الاسلامية ورفع راية الجمهورية الاسلامية الايرانية واعلاء اسم ايران والايرانيين في العالم”.

المصدر: موقع المنار