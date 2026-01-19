الإثنين   
    دولي

    الهند: الهجوم على موقفنا من أوكرانيا ينبع من التحيز والتحامل

      قال وزير خارجية الهند، سوبرامانيام جايشكانكار، اليوم الاثنين في نيودلهي، إن الانتقادات الموجهة للهند بسبب موقفها من الصراع في أوكرانيا نابعة من التحيز والتحامل.

      جاء ذلك قبل محادثاته مع نظيره البولندي رادوسلاف سيكورسكي، حيث أوضح الوزير أن الهند أبلغت المجتمع الدولي بصراحة وجهات نظرها حول النزاع في مناسبات عدة، من بينها اجتماعات في نيويورك سبتمبر الماضي وباريس يناير الحالي. وأضاف: “التعامل الانتقائي مع الهند غير عادل وغير مبرر بتاتاً، وأكرر ذلك اليوم أيضاً”.

      وأشار جايشكانكار إلى أن الهند دعت باستمرار إلى تسوية تفاوضية للنزاع في أوكرانيا، موضحاً أن نيودلهي لم تقترح خطة سلام محددة، قائلاً: “لا نعتقد أن هذا من شأننا، عملنا هو محاولة إيجاد طريقة للوصول بهذين البلدين إلى نقطة يمكنهما التفاعل فيها، لأنه في نهاية المطاف يتعين عليهما التفاعل مع بعضهما البعض، ولا يمكن للآخرين حل المشكلة إذا لم يرغب الطرفان في الحل”.

      وشدد الوزير على أن العالم بات يسعى لإنهاء الصراع، مؤكداً على التزام الهند بدورها كوسيط محايد يسعى لتسهيل الحوار بين الأطراف المعنية.

      المصدر: روسيا اليوم

      أوكرانيا تؤجل طلب طائرات مسيرة ألمانية بعد إخفاقها في الاختبارات الميدانية

      القوات الروسية تدمّر تعزيزات أوكرانية قرب كراماتورسك

      القوات الأوكرانية تنهار على جبهة غوليايْ پولِه وسط النقص في الأفراد

