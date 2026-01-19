الإثنين   
   19 01 2026   
   29 رجب 1447   
   بيروت 10:35
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    قاسم هاشم: للضغط لإلزام “إسرائيل” بوقف الأعمال العدائية

      رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم أن “المرحلة الصعبة في الداخل والمنطقة تستدعي الهدوء والعقلانية للقدرة على حماية لبنان”، مشيرًا إلى أن “المطلوب اليوم هو اللغة الهادئة والتعاطي مع كل ما يخدم لبنان ويحميه، ولا سيما في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي عليه”.

      وأكد هاشم أن “المرحلة اليوم دقيقة ومفتوحة على كل الاحتمالات، ولكن رغم التحديات التزم حزب الله باتفاق وقف إطلاق النار حفاظًا على المصلحة الوطنية التي تحكم الأمور الأساسية”، مستبعدًا “الخروج من هذا الاتفاق إلا ضمن حسابات مدروسة تستدعي ذلك”.

      ودعا هاشم “الأطراف السياسية إلى العمل والضغط عبر العلاقات الدبلوماسية لإلزام إسرائيل وقف الأعمال العدائية ووضع لبنان ضمن حلقة الاستقرار”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      مواضيع ذات صلة

      النائب هاشم خلال لقائه رسامني ووفد اتحاد بلديات العرقوب: نطالب الحكومة بتقديم الخدمات الحياتية والمعيشية لمساعدة الناس على التشبث بارضهم

      النائب هاشم خلال لقائه رسامني ووفد اتحاد بلديات العرقوب: نطالب الحكومة بتقديم الخدمات الحياتية والمعيشية لمساعدة الناس على التشبث بارضهم

      قاسم هاشم: الجلسة التشريعية المقررة الخميس تأتي وفق الأصول الدستورية لتأمين المصلحة الوطنية

      قاسم هاشم: الجلسة التشريعية المقررة الخميس تأتي وفق الأصول الدستورية لتأمين المصلحة الوطنية

      النائب هاشم: البعض يريد القانون طيعا خدمة لمصلحته

      النائب هاشم: البعض يريد القانون طيعا خدمة لمصلحته