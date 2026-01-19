قاسم هاشم: للضغط لإلزام “إسرائيل” بوقف الأعمال العدائية

رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم أن “المرحلة الصعبة في الداخل والمنطقة تستدعي الهدوء والعقلانية للقدرة على حماية لبنان”، مشيرًا إلى أن “المطلوب اليوم هو اللغة الهادئة والتعاطي مع كل ما يخدم لبنان ويحميه، ولا سيما في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي عليه”.

وأكد هاشم أن “المرحلة اليوم دقيقة ومفتوحة على كل الاحتمالات، ولكن رغم التحديات التزم حزب الله باتفاق وقف إطلاق النار حفاظًا على المصلحة الوطنية التي تحكم الأمور الأساسية”، مستبعدًا “الخروج من هذا الاتفاق إلا ضمن حسابات مدروسة تستدعي ذلك”.

ودعا هاشم “الأطراف السياسية إلى العمل والضغط عبر العلاقات الدبلوماسية لإلزام إسرائيل وقف الأعمال العدائية ووضع لبنان ضمن حلقة الاستقرار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام