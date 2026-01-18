ميلوني تعتبر تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على معارضي خطته بشأن غرينلاند «خطأ»

اعتبرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الأحد، أن تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول المعارضة لخطته للاستحواذ على غرينلاند «خطأ»، مشيرة إلى أنها أبلغته شخصياً بوجهة نظرها.

وقالت ميلوني للصحافيين خلال زيارة إلى العاصمة الكورية الجنوبية سيول: «أعتقد أن فرض عقوبات جديدة اليوم سيكون خطأ».

وأضافت: «تحدثتُ إلى دونالد ترامب قبل بضع ساعات وقلت له ما أفكر فيه، كما تحدثت أيضاً إلى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الذي أكد أن الحلف بدأ العمل على هذه المسألة».

وفي الوقت نفسه، سعت رئيسة الوزراء اليمينية المتطرفة، الحليفة لترامب في أوروبا، إلى التقليل من حدّة الخلاف، معتبرة أن «هناك مشكلة في الفهم والتواصل» بين أوروبا والولايات المتحدة تتعلق بالإقليم الدنماركي الشاسع في القطب الشمالي، الذي يتمتع بحكم ذاتي.

وكان ترامب قد هدّد بفرض رسوم جمركية تصل إلى 25 في المئة على جميع السلع المصدّرة إلى الولايات المتحدة من الدنمارك والنروج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا، بسبب اعتراض هذه الدول على تحركه حيال غرينلاند.

وأكدت ميلوني أن على حلف شمال الأطلسي (الناتو) الاضطلاع بدور نشط في الأزمة المتصاعدة، قائلة: «الناتو هو المكان الذي يجب أن نحاول فيه تنظيم وسائل ردع بشكل مشترك ضد أي تدخل قد يكون عدائياً في منطقة ذات أهمية استراتيجية واضحة، وأعتقد أن بدء الناتو العمل على هذا الأمر مبادرة جيدة».

ولاحظت أن «الرسالة التي وصلت من هذا الجانب من الأطلسي، من وجهة النظر الأميركية، لم تكن واضحة»، مضيفة: «يبدو لي أن الخطر يكمن في أن مبادرات بعض الدول الأوروبية فُسّرت على أنها معادية لأميركا، وهذا لم يكن القصد بالتأكيد»، من دون أن تحدد المقصود بتلك المبادرات.

المصدر: أ.ف.ب.