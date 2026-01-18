الأحد   
    دولي

    غرينلاند | آلاف المتظاهرين في نوك يرفضون خطط ترامب لضم الإقليم

      تجمّع آلاف المتظاهرين في مدينة نوك، عاصمة غرينلاند، احتجاجًا على خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى ضم الولايات المتحدة للإقليم الدنماركي ذي الحكم الذاتي.

      وشارك في التظاهرة حشد كبير من السكان المحليين، رافعين شعارات ترفض المساس بسيادة غرينلاند وحقها في تقرير مصيرها.

      وشهدت الاحتجاجات مشاركة رسمية بارزة، إذ انضم رئيس وزراء الإقليم، ينس فريدريك نيلسن، إلى المتظاهرين، في خطوة عكست الموقف السياسي الواضح لحكومة غرينلاند الرافض لأي محاولات لضم الإقليم أو التدخل في شؤونه الداخلية.

      وأكد المحتجون أن غرينلاند ليست محل مساومة أو صفقة سياسية، مشددين على تمسكهم بالحكم الذاتي وبعلاقتهم مع الدنمارك، ورافضين أي ضغوط أو طموحات خارجية تهدف إلى السيطرة على الإقليم الغني بالموارد الطبيعية.

      وتأتي هذه التظاهرات في ظل تصاعد الجدل الدولي حول تصريحات ترامب، التي أثارت انتقادات واسعة في الدنمارك وغرينلاند على حد سواء، وأعادت إلى الواجهة النقاش حول السيادة والحقوق السياسية لشعوب الأقاليم ذات الحكم الذاتي.

      المصدر: وكالة يونيوز

