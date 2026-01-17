رئيس الحكومة السويدية يؤكد رفض بلاده للترهيب بعد قرار ترامب فرض رسوم على غرينلاند

أكد رئيس الحكومة السويدية، أولف كريسترسن، السبت، أنّ بلاده «لن تخضع للترهيب»، وذلك عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على عدة دول أوروبية، من بينها السويد، «إلى حين التوصل إلى اتفاق لشراء غرينلاند بالكامل».

وقال كريسترسن في تصريح لوكالة فرانس برس: «لن نخضع للترهيب. وحدهما الدنمارك وغرينلاند تقرّران بشأن القضايا التي تخصّهما. سأدافع دائماً عن بلادي وعن جيراننا الحلفاء».

وأضاف: «تُجري السويد حالياً محادثات مكثفة مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى النروج والمملكة المتحدة، من أجل التوصل إلى رد مشترك».

وجاءت هذه التصريحات بعد أن صعّد ترامب، السبت، مساعيه للاستحواذ على غرينلاند، معلناً فرض رسوم جمركية تصل إلى 25 في المئة على دول أوروبية عدة، وذلك كوسيلة للضغط من أجل شراء الإقليم الدنماركي الذي يتمتع بالحكم الذاتي.

وفي الوقت نفسه، شهدت العاصمة نوك في غرينلاند ومدن دنماركية، من بينها كوبنهاغن، تظاهرات احتجاجية ضد محاولة ترامب الاستحواذ على الجزيرة.

المصدر: أ.ف.ب.