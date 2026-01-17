الإكوادور | نشر 8000 جندي في ثلاث مقاطعات ضمن عملية “الهجوم الشامل” لمواجهة العنف

وسّعت الحكومة الإكوادورية انتشارها العسكري بنشر آلاف الجنود في مقاطعات لوس ريوس ومانابي وغواياس، ضمن عملية أمنية أطلقت عليها اسم “الهجوم الشامل”، في مسعى لاحتواء موجة العنف المتصاعدة التي تشهدها البلاد منذ أشهر.

وتُعد هذه المقاطعات من أكثر المناطق تضررًا من أنشطة العصابات الإجرامية المرتبطة بالاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة.

وقال الجنرال ماورو بيدويا، في تصريحات رسمية، إن “نحو 8000 جندي جرى حشدهم لدعم الأمن في المقاطعات الثلاث”، موضحًا أن القوات ستنتشر في المدن الرئيسية والمناطق الريفية وعلى الطرق الحيوية، مع تنفيذ دوريات مشتركة ونقاط تفتيش مكثفة لتعقب الجماعات المسلحة واستعادة السيطرة على المناطق الساخنة.

ولفت بيدويا إلى أن “العملية تهدف إلى استعادة النظام وحماية المدنيين”، مشيرًا إلى أن الجيش يعمل بالتنسيق مع الشرطة الوطنية والسلطات المحلية لتنفيذ مداهمات أمنية وضبط الأسلحة وملاحقة المطلوبين، إلى جانب تأمين المنشآت الحيوية والموانئ التي تُستخدم في تهريب المخدرات.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد أعمال العنف والاغتيالات والاشتباكات بين العصابات، ما دفع الحكومة إلى تكثيف الإجراءات الاستثنائية وإشراك القوات المسلحة بشكل أوسع في الملف الأمني، وسط تأكيدات رسمية باستمرار العملية حتى تحقيق الاستقرار وتحسين الأوضاع الأمنية في المناطق المتضررة.

المصدر: وكالة يونيوز