    لبنان

    بلدية مشغرة تباشر بالإجراءات الميدانية اللازمة لرفع اضرار العدوان الاسرائيلي

      اعلنت بلدية مشغرة أنه فور حصول العدوان الاسرائيلي على البلدة، باشرت باتخاذ الإجراءات الميدانية اللازمة للتخفيف من الأضرار وضمان سلامة الأهالي.

      وفي هذا الإطار، عملت فرق البلدية بالتعاون مع الهيئة الصحية، الصليب الأحمر اللبناني، إسعاف الرسالة، الدفاع المدني اللبناني، شركة KVA، وبمساندة الأهالي على فتح الطرقات المؤدية إلى الأماكن المتضررة بشكلٍ أولي، لتسهيل حركة فرق الإسعاف والخدمات.

      كما بدأت فرق الصيانة التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان بأعمال الصيانة الأولية لمعالجة الأعطال الناتجة عن الاستهداف.

      وأكدت بلدية مشغرة استمرارها في متابعة الوضع ميدانيًا، والتنسيق مع الجهات المعنية كافة، بما يساهم في الحد من الأضرار وتخفيف معاناة الأهالي.

      المصدر: جمعية العمل البلدي

