بلدية مشغرة تناقش تركيب 200 جهاز إنارة على الطاقة الشمسية في الطرقات الرئيسية

عُقدت جلسة نهائية بين بلدية مشغرة ومؤسسة GIZ بهدف الاتفاق على النقاط الأخيرة المتعلقة بمشروع تركيب 200 جهاز إنارة يعمل على الطاقة الشمسية على الطرقات الرئيسية في البلدة.

وقد حضر عن البلدية كلٌّ من، رئيس البلدية إسكندر بركة، ونائبه عبدالله هدلا، ووعدد من أعضاء المجلس البلدي، اضافة الى فريق متخصص من مؤسسة GIZ إلى جانب متعهد المشروع.

وخلال الجلسة، تم التأكيد على التفاصيل الفنية والإدارية واللوجستية، ووضع البرنامج الزمني للمباشرة بتنفيذ المشروع، على أن تبدأ أعمال التركيب بعد حوالي شهرين.

وأكدت البلدية أن هذا المشروع يأتي ضمن خطتها لتحسين الإنارة العامة، وتعزيز السلامة المرورية، واعتماد حلول مستدامة وصديقة للبيئة تساعد في تخفيف أعباء الطاقة وتقديم خدمة أفضل لأهالي البلدة.

وتوجّهت بالشكر إلى مؤسسة GIZ على تعاونها ودعمها، متمنّية أن يسهم هذا المشروع في تعزيز التنمية المحلية وتحسين جودة الحياة في البلدة.

المصدر: موقع المنار