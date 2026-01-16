الكرملين: بوتين بحث مع بزشكيان ونتنياهو التهدئة في المنطقة

أعلن الكرملين، الجمعة، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في سياق الجهود التي تبذلها موسكو لاحتواء التوتر الإقليمي.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنّ «بوتين سيواصل جهوده لتهدئة الوضع في المنطقة»، مشيراً إلى أنّ الرئيس الروسي بحث أيضاً، في وقت سابق من اليوم، «الوضع في إيران والشرق الأوسط» مع رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي.

وحذر من أن «الوضع في إيران والشرق الأوسط في حالة توتر كبيرة»، معرباً عن «استعداد موسكو للوساطة بشأن إيران».

في سياق منفصل، أعلن الكرملين أنه يستعد لاستقبال ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى جانب جاريد كوشنر، صهر ترامب، في العاصمة موسكو، لإجراء محادثات تتعلق بالتسوية في أوكرانيا.

وأشار البيان إلى أن موعد الزيارة «لم يُحدد بعد».

من جهة ثانية، وفي ظلّ ما بدا تراجعاً مؤقّتاً عن خيار الضربة العسكرية ضدّ إيران، تحدّثت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، عن طلب رئيس حكومة العدوّ، بنيامين نتنياهو، من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، «تأجيل الهجوم المخطّط ضدّ إيران»، وذلك بدعوى أن الاحتجاجات الأخيرة في الجمهورية الإسلامية «لا تُشكّل تهديداً جدّياً قد يطيح النظام»، حسب الصحيفة الأميركية.

وهذا ما كان أيضاً، بحسب الصحيفة، محلّ جدل داخلي في الإدارة الأميركية، حيث طُرحت تساؤلات حول مدى نجاعة الخيار العسكري، خصوصاً في ظلّ تحذيرات أطلقها بعض مساعدي ترامب من «مخاطر التورّط في صراع إقليمي لا يمكن ضبطه».

المصدر: الأخبار