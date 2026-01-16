الجمعة   
    دولي

    الصين تعارض الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة وتايوان

      أكدت الصين، الجمعة، أنها “تعارض بحزم” الاتفاق التجاري الذي وقعته الولايات المتحدة مع تايبيه، والذي ينص على خفض الرسوم الجمركية الأميركية على منتجات تايوان وزيادة الاستثمارات التايوانية في الولايات المتحدة، بحسب ما أفادت وكالة «فرانس برس».

      وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غو جياكون إن “الصين تعارض باستمرار وبحزم أي اتفاق توقّعه الدول التي تربطها بها علاقات دبلوماسية مع منطقة تايوان الصينية”، داعيًا واشنطن إلى الالتزام بـ”مبدأ الصين الواحدة”.

      وتطالب بكين بضم تايوان، معتبرة إياها جزءًا لا يتجزأ من أراضيها، ولم تستبعد في أكثر من مناسبة استخدام القوة لإخضاع الجزيرة لسيطرتها.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

