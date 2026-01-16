كوبا | تكريم 32 جندياً قتلوا خلال عملية اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

أقامت كوبا، مراسم رسمية لتكريم 32 جندياً قتلوا في العدوان الأميركي التي أدت الى اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الثالث من كانون الثاني/يناير، وذلك بحضور الرئيس ميغيل دياز كانيل والزعيم الكوبي السابق راؤول كاسترو.

وأفادت السلطات بأن واحداً وعشرين من القتلى ينتمون إلى وزارة الداخلية الكوبية، فيما كان الباقون من القوات المسلحة، مشيرة إلى أن بعضهم كان ضمن فريق حماية مادورو.

وبُثّت مشاهد لوصول رفات الجنود إلى مطار خوسيه مارتي الدولي في هافانا، حيث نُقلت الجرار الملفوفة بالأعلام الكوبية وسط مراسم عسكرية رسمية، قبل أن تُسيّر في موكب إلى وزارة القوات المسلحة الثورية، وسط اصطفاف المواطنين في الشوارع.

وقال وزير الداخلية لازارو ألبرتو ألفاريز إن الجنود “قاتلوا حتى آخر طلقة”، مؤكداً أن الولايات المتحدة “لن تتمكن من شراء كرامة الشعب الكوبي”.

وتأتي المراسم في ظل توتر متصاعد بين هافانا وواشنطن، بعد تهديدات أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقطع النفط والدعم المالي عن كوبا، في وقت تعيش فيه البلاد واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ عقود.

المصدر: وكالة يونيوز