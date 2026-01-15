مدفيديف: الاتهامات ضد تيموشينكو تكشف عن تصفية منافسي زيلينسكي في أوكرانيا

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أن “الاتهامات الموجهة إلى زعيمة حزب “الوطن” الأوكراني، يوليا تيموشينكو”، مؤكدة أن “الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بدأ عملية تصفية لمنافسيه المحتملين”.

وكتب مدفيديف على منصة “ماكس” يوم الخميس “في أوكرانيا، بدأت جولة جديدة من الصراعات الداخلية للحصول على السلطة والسيطرة، ويبدو أن زيلينسكي بدأ إعادة توزيع الأوراق والسيطرة على خصومه السياسيين. في خطوة أولى، عين إرهابيًا على منصب رئيس مكتبه، وفي خطوة ثانية، استهدفت الزعيمة تيموشينكو التي تحاول العودة إلى المشهد السياسي.”

وأشار مدفيديف إلى أن حزب “الوطن” لتيموشينكو قد فقد قوته في السنوات الأخيرة أمام حزب “خادم الشعب” بزعامة زيلينسكي، محذرًا من أن محاولة الاستهداف السياسي لتيموشينكو بدون أوراق رابحة كبيرة قد تؤدي إلى نتائج سلبية، مستشهدًا بالتاريخ على أنه يثبت أن هذه الصراعات تنتهي عادة بثورات أو بهروب السياسيين المستهدفين.

جاءت تصريحات مدفيديف بعد أن نشر المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا يوم الأربعاء تسجيلًا صوتيًا لمحادثة بين تيموشينكو وعضو في البرلمان الأوكراني، يُناقشان فيها دفع مقابل للتصويت في البرلمان. وقالت أولغا بوستوليوك، الناطقة باسم النيابة المتخصصة لمكافحة الفساد، إنه من المخطط تقديم طلب بفرض تدبير قسري بحق تيموشينكو. من جانبها، نفت تيموشينكو صحة التسجيل، مؤكدة أن الصوت فيه ليس صوتها.

المصدر: روسيا اليوم