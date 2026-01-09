الجمعة   
    تجدد الاشتباكات بحلب بين الجيش السوري وقسد بعد انتهاء الهدنة

    على الساحة السورية ، تجددت الاشتباكات بين القوات السورية والقوات التركية في حي الشيخ مقصود في حلب بعد انتهاء الهدنة التي اعلنت بين الطرفين مساء الامس لحماية المدنيين, واتهمت وزارة الدفاع السورية قوات قسد برفضهم الخروج من مناطقهم وبانهم يجرّون مدينة حلب الى التوتر مجددا. ودعا الجيش السوري السكان إلى إخلاء مواقع محددة في حي الشيخ مقصود تمهيدا لاستهدافها بالقصف ، متهما “قسد” باستخدام هذه المناطق لأغراض عسكرية.
    بدورها قوات “قسد” قالت ان ما سمتها ميليشيات الحكومة السورية تحاول التوغل بالدبابات وسط مقاومة عنيفة ومستمرة من قبل القوات الكردية.

    المصدر: موقع المنار

